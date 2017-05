ESCLUSIVA TMW - Rimini, in arrivo Simoncelli per l'attacco

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Andrea Montanari per il centrocampo, il Rimini sta per piazzare un colpo anche in attacco. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il club romagnolo avrebbe trovato l'accordo per l'attaccante classe '89 Daniele Simoncelli, nell'ultima stagione all'Altovicentino, anch'egli gestito dal procuratore Emanuele Benvenuti. L'attaccante ha sposato così l'ambizioso progetto biancorosso per provare a riconquistare la Lega Pro. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.