ESCLUSIVA TMW - Taranto, colpo Capua a centrocampo

© foto di Dario Fico/Tuttonocerina.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Taranto ha raggiunto pochi minuti fa l'intesa per l'ingaggio di Giuseppe Capua, centrocampista classe '92 lo scorso anno in Lega Pro con la maglia del Messina. Capua, che in carriera ha vestito - tra le altre - le maglie di Salernitana, Pro Patria e Aversa Normanna sempre in terza serie, era finito nel mirino del Cerignola, l'altra squadra pugliese che milita in serie D nello stesso girone del Taranto. Si attende solo l'ufficialità da parte del club rossoblu.