ESCLUSIVA TMW - Triestina, in attesa del ripescaggio si valuta Zazzi

Tempo di mercato, sicuramente, ma anche di ritiro e di un atteso countdown per il ritorno del calcio giocato: proprio sul campo, il classe 1997 Federico Zazzi punta a convincere qualche club professionistico a puntare su di lui e sul suo innegabile talento. Dopo l'esperienza al Varese, per il giocatore ora c'è una occasione in un club glorioso che ha voglia di tornare nel calcio che conta: la Triestina lo ha infatti portato in ritiro, mettendolo a disposizione di Sannino che dovrà valutarne le qualità. E con l'ormai probabile ripescaggio che riporterebbe subito i biancorossi in Lega Pro, per Zazzi potrebbero spalancarsi le porte del professionismo.