ESCLUSIVA TMW - Vibonese, si aggrega il '99 Carannante

Dopo aver ufficializzato l'ingaggio del difensore Angelo Rea (37), la scorsa stagione a Messina, la Vibonese del Ds Marcello Battaglia e del tecnico Salvatore Campilongo, testerà nel ritiro di Lorica anche Gabriele Carannante, centrocampista classe '99 reduce da una stagione alla Real Albanova in Eccellenza campana. Il ragazzo, che piaceva anche all'Ercolanese, si è allenato in queste settimane col gruppo under del Team Napoli Soccer.