Galà AIC, quattro big di D premiati alla kermesse di Trovato

© foto di Cafaro Agency/TuttoLegaPro.com

Grande successo ieri al Teatro Umberto I di Nola per il “Galà AIC del Calcio Dilettante” organizzato e voluto per il terzo anno consecutivo dal Responsabile Campania dell’Assocalciatori Antonio Trovato. Sono intervenuti sul palco diversi ospiti prestigiosi come Umberto Calcagno (vice presidente Aic e padrone di casa insieme a Trovato), Cosimo Sibilia (presidente LND), Salvatore Gagliano (presidente Figc Campania), Virginio Quartuccio (presidente CRA regionale), Alfonso Morrone (presidente Adicosp) e Rocco Galasso (vicepresidente ADISE). Tantissimi i premiati tra le varie categorie del mondo dilettantistico campano, dalla serie D alla Promozione passando per calcio femminile e calcio a 5. Riconoscimenti sono stati attribuiti anche ai capocannonieri dei gironi G, H ed I di serie D: Pasquale Iadaresta (Latina, 25 gol), Emilio Volpicelli (Francavilla, 29 gol) ed El Ouazni (Ercolanese, 21 gol). Premiato anche il difensore del Potenza Pietro Sicignano (nella foto) in rappresentanza della squadra rossoblù vincitrice del girone H.