Gazzetta di Modena: “Ci sarà anche il derby contro la Reggiana”

Spazio ai sorteggi dei Gironi di Serie D sulla prima della Gazzetta di Modena in edicola che titola: “Ecco le avversarie del Modena. Ci sarà anche il derby contro la Reggiana”. “Ufficializzati i gironi del campionato di Serie D. Il Modena in quello D in cui è collocata anche la Reggiana, ora Reggio Audace. Ci sarà quindi il derby con i granata per la formazione di Apolloni”.