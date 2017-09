Gragnano, arriva l'attaccante magrebino Mansour

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Importante colpo in attacco per il Gragnano. La formazione campana, impegnata nel girone H di Serie D, ha ingaggiato Mohamed Mansour, esterno offensivo classe '95 di origini marocchine. Lo scorso anno al Faiano, ha siglato diciassette reti nel campionato di Eccellenza mentre in passato ha già militato in quarta serie con le maglie di Francavilla e Turris.