Guazzo-Mantova e Moro-Cerignola: entra nel vivo il mercato in serie D

Esordio rinviato per Davide Moro (35, nella foto), centrocampista tarantino che 48 ore fa ha firmato con l'Audace Cerignola, attualmente terza in classifica nel girone H di serie D dopo la vittoria esterna di ieri col Gravina (in testa c'è il Team Altamura). L'ingaggio prestigioso dell'ex Empoli e Cremonese segue quello del centrale difensivo Giacinto Allegrini (28), il quale si era svincolato dalla Fidelis Andria. Il difensore classe '99 Rocco La Bua si trasferisce invece all'Olympia Agnonese. Si muove in uscita anche il Taranto che, dopo i colpi Favetta e Marsili, gira alla Recanatese l'attaccante Manuel Pera (esordio con gol annullato per lui nella gara interna pareggiata con la Vastese). Nel frattempo, i giovani rossoblù Simone Milizia e Madalin Virgil Tandara erano andati rispettivamente al Latina e alla Gelbison. Nello stesso raggruppamento è la Turris ad aver condotto un mercato importante (nonostante lo stop di ieri a Gragnano). Alla corte di Enzo Potenza arrivano gli attaccanti Fabrizio Guarracino (Aversa Normanna) e Vincenzo Liccardi (Nocerina), il centrocampista Alfredo Romano (Forlì) e l'esterno offensivo Salvatore Roghi (Frattese). Tutti all'esordio ieri contro i pastai. Ma il Ds Pasquale Costagliola ha messo a segno anche qualche colpo under: il terzino sinistro Luciano Mariani ('99 in arrivo dal Pomigliano), la mezz'ala Antonio Greco ('98 ex Dro Alto Garda), il portiere Vincenzo D'Inverno ('99 proveniente dall'Audax Cervinara) e il terzino Raffaele Caiazzo (2000 ex Pescara prelevato dalla Sessana). Greco e Mariani, per la precisione, sono cresciuti nel vivaio del Pomigliano gestito dal direttore organizzativo Franco Esposito e da quello tecnico Peppe Panico.

Per la Vibonese di Orlandi c'è il bomber argentino Santiago Matias Dorato (29), mentre il difensore Gianluca Galullo è passato alla Palmese. Molto attivo il Mantova, che spara il colpo Matteo Guazzo (l'attaccante aveva salutato il Como) prendendo dal Legnago la giovane punta napoletana, classe '95, Vincenzo Barone. In biancorosso anche il difensore centrale ex Castelvetro Andrea Bertozzini (ieri in campo). Ha esordito Silvano Raggio Garibaldi nel match interno con l'Ambrosiana pareggiato 0-0. Vanno via Giovanni Conti, il numero uno Raoul Lombardo nonché il duo Roberto Felici-David Speziale, entrambi presi dal Forlì che aveva tesserato anche il centrocampista ex Rezzato, Stefano Selvatico (28).

Si separa dalla Sangiustese l'esterno d'attacco classe '97 Salvatore Moccia: il giocatore partenopeo è ora vicino al Gragnano del suo ex mentore Rosario Campana. Un altro '97, il centrocampista Matteo Cesca, va al Tolentino. Rinforzo di lusso, nello stesso girone, per il campione d'inverno Matelica, che accoglie l'attaccante Giovanni Kyeremateng, classe '91 che ha iniziato la stagione col Trento. Si svincola l’attaccante Bryan Gioè, classe '93 che firma con la Massese. Prima gara col Campobasso per Vincenzo Marzano, centrocampista classe '96 in arrivo dall'Aversa Normanna: il giocatore, molto corteggiato in Eccellenza campana nelle ultime settimane, è entrato nella ripresa al posto di Varsi. Per il Lecco c'è invece la punta Luciano Rabbeni, tra gli artefici lo scorso anno della cavalcata vincente della Sicula Leonzio. Il giocatore arriva dal Latina. La Caronnese si assicura invece il trequartista classe '92, ex Alessandria e Varese, Mattia Rolando.

Il Messina, dopo Yeboah, ha presentato l'attaccante brasiliano classe '94 Leonardo Semiao Granado e il portiere classe '98 Fabio Rinaldi, mentre il Como mette le mani sul bomber Giuseppe Meloni, il quale aveva lasciato la Nuorese. La punta sarda non è scesa in campo nel blitz lariano (2-0) contro la Varesina.