Il Bari di ADL muove i primi passi: in attesa dei colpi di mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello di quest'anno sarà un Bari a forte trazione napoletana, vista la comune proprietà coi partenopei. Dagli azzurri infatti sono in arrivo i giovani Davide Marfella, portiere classe '99, Luigi D'Ignazio, difensore classe '98, Diego Acunzo, centrocampista classe '98, e Luigi Liguori, attaccante esterno classe '98. A questi giovani, a cui potrebbero aggiungersi il portiere classe '99 Ovidijus Siaulys della Virtus Entella e la mezzala Mirko Bortoletti, stanno venendo affiancati giocatori di maggiore esperienza come i difensori Luca Cacioli e Giuseppe Mattera a cui si potrebbe aggiungere anche il ritorno di Valerio Di Cesare dal Parma, che per la Serie D sarebbe il classico lusso. In mezzo al campo sono invece arrivati due calciatori con molta esperienza in Serie C come Andrea Feola e Zaccaria Hamlili, già aggregati nel ritiro romano. In mezzo servono però almeno un altro paio di innesti di livello – uno potrebbe essere Simone Iocolano già a Bari l'anno passato - che la società, nata da poche settimane, sta cercando fiduciosa di poter attrarre giocatori importanti grazie alla forza della piazza e alla solidità della proprietà.

È in avanti invece che si attendono i grandi colpi: uno è in canna e porta il nome di Simone Simeri dal Novara, anche se bisognerà attendere l'arrivo in Piemonte di Eusepi. Gli altri nomi caldi sono quelli dei trequartisti Andrea Mazzarani e Franco Brienza e dell'esterno offensivo Enrico Piovanello del Padova. Di certo il tecnico Giovanni Cornacchini si attende altri acquisti consapevole che la nuova società dovendo ricostruire tutto da zero sta procedendo per gradi pronta a far esplodere il mercato nelle ultime settimane per regalargli una rosa con cui puntare all'immediato ritorno fra i professionisti (che De Laurentiis e Decaro avrebbero voluto già in questa stagione).