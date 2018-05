Il Secolo XIX: “Albissola in C, la favola biancazzurra”

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Spazio a centro pagina sulla prima de Il Secolo XIX edizione Savona per la storica promozione in Serie C dell'Albissola, squadra di un comune di cinquemila abitanti che per la prima volta si affaccia fra i professionisti: “Albissola in C, la favola biancazzurra” è il titolo del quotidiano che sottolinea: “La promozione in Lega Pro dopo una strepitosa cavalcata”.