Innesti under in D: Castrovillari su Pandolfi, doppio ingaggio Picerno

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Doppio innesto in attacco per il Castrovillari, che tessera Luca Pandolfi, quattro gol in 28 presenze col Portici nell'ultima annata (mediazione a cura di Giovanni Lione, Rosario Ranno e Rosario Caropreso della LG Sports&Management), e Richlord "Richie" Ennin, canadese proveniente dall'Isola Capo Rizzuto. Entrambi sono nati nel 1998, così come Amilcare Fiumara, centrale difensivo ex Messina e Pineto che si è accasato a Picerno, assistito dagli agenti Davide Pinto e Andrea Tammaro. I lucani, inoltre, hanno preso anche Emilio Vanacore, terzino sinistro classe '99 reduce da una stagione con la Nocerina (24 presenze). Il Taranto si è assicurato Salvatore Pelliccia, interessante terzino destro classe 2000 sfornato dal vivaio del Napoli e che, lo scorso anno, ha militato con la Berretti della Paganese, mentre la Lavagnese ha prelevato dalla Virtus Entella il centrale difensivo classe '99 Alberto Vaccarezza (in precedenza era arrivato l'ex Siena e Manfredonia Michael Orlando, terzino destro del '99). Proprio un ex Virtus Entella, Mauro Semprini, ha firmato col Ponsacco. Per l'attaccante classe '98 sei reti in 25 presenze nell'ultimo campionato con la Primavera ligure. La Recanatese, infine, ha tesserato Cristiano Sprecacè, estremo difensore classe 2000 in arrivo dalla Primavera del Foggia.