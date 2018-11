L'ex Ascoli Capozzi riparte dal Cannara: due big di D su di lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ex Ascoli per la difesa del Cannara: il club umbro, militante in Serie D, ha infatti chiuso per l'arrivo di Michele Capozzi, difensore centrale mancino classe '98. Seguito da diversi club di C, l'anno scorso in prestito al Campobasso dai marchigiani, il giovane ha scelto la causa rossoblù, ma società di blasone come Bari e Cesena ne monitoreranno con grande attenzione le prestazioni.