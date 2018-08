La 1^ volta di Sansovini: "Felice di far parte della rinascita del Modena"

© foto di Vincenzo Ranalli

Per la sua prima volta in Serie D, a 38 anni, Marco Sansovini ha scelto il Modena e il suo ambizioso progetto consapevole di arrivare un un club con tanti attaccanti di valore e dove la concorrenza non mancherà. L'esperto attaccante nella serata di ieri si è presentato ai nuovi tifosi: "Sono orgoglioso di essere qua e di vestire questa maglia nell’anno della rinascita, approdo in una piazza estremamente calda in cui c'è una grandissima voglia di calcio. Per me è la prima volta in Serie D, ma sono deciso a calarmi in questa categoria con la massima umiltà e fame per contribuire al raggiungimento dei massimi traguardi di squadra - spiega Sansovini come riporta Parlandodisport.it - Concorrenza? In attacco siamo in tanti ed è giusto che sia così. La sana competizione può portare solo benefici”.