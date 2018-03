Latina, Chiappini rassegna le dimissioni: "Soluzione migliore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Chiappini non è più l'allenatore del Latina Calcio 1932. Lo ha annunciato lo stesso tecnico, nel corso della conferenza stampa che avrebbe dovuto avere il presidente Antonio Terracciano come protagonista e che, al contrario, si è trasformata nel commiato dell'ormai ex timoniere nerazzurro. Queste le sue parole raccolte da Tuttolatina.com.

"Non ho ancora parlato con la squadra, ho avuto un colloquio con la dirigenza e ho ritenuto opportuno per un discorso di rispetto verso la società, la città e per un discorso ambientale e per un rapporto con i tifosi che non è mai nato ma è andato sempre peggio. Ho rassegnato le dimissioni perché voglio creare i presupposti per migliorare la situazione. Il gruppo è forte, anche se visto ieri non si direbbe. Il responsabile della sconfitta di ieri sono io, ho fatto delle riflessioni e ho deciso di fare un passo indietro. La società si sta muovendo per migliorare la rosa, io scelgo di farmi da parte per migliorare la situazione".