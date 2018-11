Latina, il nuovo inizio di Lello Di Napoli: poker alla Torres al debutto

© foto di Giuseppe Scialla

Ottima la "prima" sulla panchina del Latina per Lello Di Napoli, tecnico partenopeo che nelle ore antecedenti alla gara con la Torres aveva rimpiazzato l'esonerato Carmine Parlato. I nerazzurri si sono infatti sbarazzati dei sardi al Francioni con un sontuoso 4-0 ipotecando il match già al termine del primo tempo con le reti di Barberini e Cittadino. L'ex Akragas ha proposto un 4-3-3 arrembante che ha dato subito i primi frutti, non solo nel risultato ma anche nell'atteggiamento di una squadra apparsa più determinata e intraprendente rispetto alle ultime, opache uscite. Il Latina, pur avendo una partita da recuperare, resta per ora a -11 dalla capolista Trastevere nel girone G di serie D. Per Di Napoli si tratta di un ritorno, avendo già fatto parte dello staff di Guido Attardi in D nel 2000-01. Nella sua squadra di lavoro entrano l'allenatore in seconda Alessandro Tatomir e il preparatore atletico Nicola Albarella. Alessandro Tarricone è stato confermato trainer dei portieri. Mercoledì la presentazione allo stadio Francioni. Tanti i club di C che nelle ultime settimane avevano sondato la disponibilità di Di Napoli ad abbracciare il loro progetto, con alcune piste (Potenza tra queste) che non si sono concretizzate in extremis.