Lo scudetto di Serie D, Santana contro Orlandi: ecco Pro Patria-Vibonese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vincerà solo una. Tra pochi minuti, a San Giovanni Valdarno, andrà in scena la finale della poule scudetto di Serie D. Vibonese contro Pro Patria: chi avrebbe dovuto giocare in Serie C, contro chi ha comunque tutto pronto per il ritorno in terza serie. In ballo, ricordiamo, il tricolore e il titolo di campioni dei dilettanti, non la promozione, che entrambe le squadre hanno già conquistato nei rispettivi gironi. Storie diverse: il Pro Patria, dopo le delusioni degli ultimi anni, ha costruito una squadra che puntava a tornare in C, e l'ha conquistata con un punto di vantaggio sul Rezzato. La Vibonese, a inizio stagione, pensava di giocare un altro campionato, ha dovuto ristrutturarsi e inseguire, ha avuto anche la soddisfazione di sentirsi dire, una volta finito il campionato, che aveva ragione sin dall'inizio dell'anno. Storie diverse in campo: più giovani i calabresi, con 23,8 di età media contro i 24,5 dei lombardi. La Vibonese ha in panchina un tecnico esperto come Nevio Orlandi, la Pro Patria un emergente come Ivan Javorcic. Da un lato la coppia difensiva Altobello-Silvestri, i gol di Bubas e Allegretti. Dall'altra l'esperienza di un volto noto della nostra Serie A come Santana, ma anche quella di un bomber di categoria come Le Noci, ma anche due bei talenti ad alternarsi fra i pali come Guadagnin e Mangano. Ci sarà da divertirsi, e c'è un tricolore da conquistare.