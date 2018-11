Loviso pronto a ripartire. Si allena con il Modena

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B con la magia del Cosenza nella passata stagione il centrocampista Massimo Loviso potrebbe ripartire dalla Serie D. Come riferisce la Gazzetta di Modena il calciatore classe '84 in questi giorni si sta allenando con il Modena aglio ordini di Luigi Apolloni per provare a convincere il tecnico e la società a tesserarlo per il proseguo della stagione. Si tratterebbe, inutile dirlo, di un vero e proprio colpo visto il curriculum importante del calciatore cresciuto nelle giovanili del Bologna