Mantova, al via l'era Di Tanno per tornare grandi

© foto di Matteo Bursi

La lunga estate che ha fatto nuovamente sprofondare il Mantova nei Dilettanti è finita. Da domani non sarà più lecito pensare al passato e conterà soltanto il presente e la proiezione ad un futuro rigoglioso. Al Martelli arriva la Virtus Verona e si dovrà fare di necessità virtù essendo diversi titolari indisponibili per infortunio, squalifiche o problemi burocratici.

La nuova proprietà che fa capo ad Alberto Di Tanno ha avuto appena un mese per ricostruire da zero la squadra, per questo l'Amministratore Delegato Nicola Penta si è affidato a Rino D'Agnelli, con cui ha proficuamente lavorato nella Reggiana. D'Agnelli, già capo-scout nel club emiliano, poi emigrato in Svizzera al Locarno e poi in Congo e Nigeria con Ujana e Garden City Panthers portate al Torneo di Viareggio, ha allestito una rosa competitiva a dispetto del poco tempo a disposizione.

Mister Renato Cioffi potrà contare in difesa sui veterani Salvatore Ferraro (34), esperienza a non finire tra serie B e C, e Giovanni Conti (34), un'autentica sicurezza nella categoria. A centrocampo spiccano l'argentino Lucas Correa (33), elemento che non ha bisogno di presentazioni, Filippo Baldinini (30) che conosce la serie D come le sue tasche, e l'ex Napoli Primavera Giuseppe Palma (23), di ritorno dall'esperienza in Svizzera.

In avanti due specialisti come Roberto Felici (31) e Domenico Suriano (29), coadiuvati dall'ex Milan David Speziale (23). Al gruppo si aggiungono molti giovani di prospettiva: il centravanti croato Gabriel Debeljuh (20), cresciuto nel Torino, il portiere lettone Vladislav Lazarevs (20) ed i centrocampisti Mattia Franchini (19) e Luis Carrasco (19) in arrivo dal Chievo Verona. Senza dimenticare il quartetto avellinese formato da Francesco Dragone (18), i centrocampisti Pio Crisci (19) e Tommaso Saccavino (17) e l'attaccante Enrico Ventola (20).

Cioffi potrà inoltre pescare su diversi elementi del settore giovanile tra cui Sternieri, Gabrieli, Ricco' e Rigon.

Le basi per la rinascita sono state poste, il cammino è lungo ma le premesse sono solide perché il Mantova possa tornare entro almeno due anni nel professionismo.