Mantova, nel mirino quattro calciatori dall'Hellas

Frosinone-Palermo, 2 giornate a porte chiuse per i ciociari e multa

Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito a Frosinone-Palermo. Due giornate a porte chiuse per i ciociari nella prossima stagione e 25mila euro di multa allo stesso club di Stirpe. Rigettato inoltre il ricorso del Palermo che chiedeva la vittoria a tavolino per 0-3 a causa del...