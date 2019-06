Mantova, nota club: "Valutiamo con attenzione possibilità ripescaggio"

Fonte: TuttoC.com

Il Mantova 1911 ha comunicato con una nota ufficiale che, vista la situazione in continua evoluzione nel panorama del calcio professionistico in termine di iscrizioni, valuta con particolare attenzione la possibilità di presentare domanda di ripescaggio.

Nella filosofia che ha contraddistinto questa compagine societaria non si vogliono creare false aspettative e nemmeno generare artificiose illusioni sulla lecita speranza dei tifosi. Visti i tempi, entro il 5 luglio, e la documentazione tecnica economica richiesta compreso l’essere in regola con le nuove normative della Lega Pro relative allo stadio, in collaborazione con l’amministrazione comunale, si sta svolgendo in queste ore un’attenta valutazione con richiesta di impegno di tutto il pacchetto societario.

Nelle prossime ore verranno sciolte le riserve in un clima di grande attenzione per il bene presente e, sopratutto futuro, del Mantova 1911. Si fissa sin d’ora una conferenza stampa per il giorno 8 luglio alle ore 11. Sino ad allora verranno rilasciate dichiarazioni su questo argomento, da parte dei tesserati del Mantova, solo attraverso comunicati ufficiali.

Qualsiasi altra disamina o ricostruzione non è fedele alla realtà del momento che la dirigenza sta valutando.