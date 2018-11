Marfella: "Ho scelto Bari per la piazza. Napoli? E' giusto che io giochi"

Nel corso della conferenza stampa riservata ai giornalisti della carta stampata ha parlato Davide Marfella (19). L'estremo difensore, come riportato dalla pagina Facebook della Ssc Bari, ha così spiegato la scelta di trasferirsi in Puglia, specificando anche sull'importanza del reparto arretrato: "Quando ho scelto Bari non ho pensato alla categoria, non significa niente per me. Ho pensato alla piazza e alla società, che già conoscevo. Mi aspettavo di trovare una grande piazza e così è stato. La curva non smette mai di incitarci, è una bella emozione. Sognavo di rimanere a Napoli in estate? Non significa nulla per me. Sono giovane, Bari è importante e ti da visibilità. Poi è anche giusto che giochi", le sue parole. A luglio, Marfella ha fatto parte della rosa di Carlo Ancelotti nel ritiro di Dimaro. Poi, l'occasione di mettersi alla prova a Bari subendo finora un solo gol in cinque partite.