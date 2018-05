Messina, il portiere urina a bordo campo: tre giornate per Prisco

© foto di Giuseppe Scialla

A volte scappa, ma può costare caro. Ne sa qualcosa Armando Prisco, portiere dell'ACR Messina. L'estremo difensore, espulso nel corso della gara contro dell'Igea Virtus perché "pescato" ad urinare a bordo campo, è stato infatti squalificato dal Giudice Sportivo di Serie D per tre giornate "Per avere, in occasione di una sostituzione, urinato a bordo campo essendo visibile anche al pubblico sugli spalti".

Della vicenda ha parlato lo stesso Prisco a Premium Sporti: "È una cosa comica. Mi sono piegato soltanto, mimando il gesto dello stretching. Sapevo che c’era gente intorno a me e non volevo far sembrare che stessi compiendo proprio quell’azione. L’arbitro però si è accorto di qualcosa, mi ha chiesto cosa stessi combinando ed in un primo momento gli ho risposto che mi stavo allungando. Poi gli ho detto cosa fosse realmente accaduto, sono stato anche onesto a raccontarlo, ma lui l’ha presa troppo sul personale”.