Messina, tutti pazzi per Bruno: continuano i sondaggi per il terzino

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Continuano i sondaggi per Francesco Bruno (28), uno dei migliori atleti in questa annata agrodolde del Messina. Tanti i corteggiamenti per il terzino di Torre Annunziata, perno fisso dei giallorossi di mister Modica ed autore di prestazioni che ne hanno esaltato qualità e continuità. Per Bruno avevano già fatto un pensiero Catania e Piacenza, oltre a qualche altro club del girone meridionale di C. Ma ora anche il Pisa potrebbe mettere il suo nome in agenda grazie a qualche visionatura recente del tecnico nerazzurro Mario Petrone, così come non è escluso in estate un approccio della Salernitana in B. Si vedrà, ma nel frattempo Bruno ha conquistato in tutti questi mesi il cuore dei tifosi peloritani con le sue performance e la sua attitudine alla leadership in un gruppo molto giovane. Un percorso che potrebbe riportarlo velocemente quantomeno in C.