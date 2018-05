Modena, Luppi è il sogno per l'attacco. Ma la trattativa è in salita

Davide Luppi e il Modena, un amore che non si è mai spento nonostante la distanza. L'attaccante attualmente in forza alla Virtus Entella nella giornata di ieri è stato visto nella città emiliana alimentando le voci che lo vorrebbero come possibile rinforzo dei gialloblù che ripartiranno dalla Serie D. Una trattativa non facile sia per i costi legati all'ingaggio del Pirata sia perché è tutta da verificare la sua volontà di scendere di due categoria per tornare a vestire i colori gialloblù come riferisce Parlandodisport.it.