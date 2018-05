Modena, pazza idea Granoche per la rinascita

© foto di Federico Gaetano

Il Modena continua a sondare il mercato alla caccia di rinforzi di pregio per la propria rinascita e punta su tanti ex che hanno lasciato un grande ricordo, e un pezzetto di cuore, nella piazza emiliana. L'ultima idea del ds Doriano Tosi è quella di riportare in gialloblù Pablo Granoche, classe '83 ora in forza allo Spezia, che in due anni coi gialloblù ha segnato 35 reti in Serie B. Una trattativa molto difficile, nonostante ci sia già stato un contatto con il suo procuratore, che rappresenta una vera e propria pazza idea. Lo riporta La Gazzetta di Modena spiegando che il club lavora anche per riportare in gialloblù il difensore Armando Perna, classe '81, con cui a breve ci sarà un incontro. Per la panchina invece i nomi caldi sono quelli di Mauro Zironelli, su cui però è forte il Pordenone, e Arnaldo Franzini.