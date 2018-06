Modena, per l'attacco si pensa a Lauria della Sanremese

© foto di Giovanni Padovani

Autore di 23 gol in 34 partite l'attaccante della Sanremese Fabio Lauria potrebbe essere il grande rinforzo per l'attacco del Modena. Lo rivela Rivierasport.it spiegando che il classe '86 è uno degli obiettivi principali del club emiliano che si appresta a tornare a calcare i campi di calcio dopo il fallimento e l'estromissione dalla Serie C nella passata stagione.