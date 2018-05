Modena, per la panchina in corsa anche Parlato

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Spunta un nuovo nome per la panchina del Modena. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal il nuovo club emiliano nelle mani di Sghedoni-Amadei avrebbe messo nel mirino l'ex tecnico di Padova e Pordenone Carmine Parlato, reduce dalla promozione in Serie C del Rieti.