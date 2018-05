Modena, scendono le quotazioni di Zironelli e Franzini

In casa Modena tiene sempre banco la questione legata all'allenatore con le quotazioni di Mauro Zironelli del Mestre e Arnaldo Franzini del Piacenza. I due infatti non hanno intenzione di scendere di categoria seppur per sposare un progetto ambizioso come quello emiliano. I papabili restano a questo punto Carmine Parlato, appena promosso col Rieti, Gigi Apolloni e Leonardo Colucci entrambi svincolati. Lo riporta La Gazzetta di Modena.