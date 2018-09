© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche il TAR dà torto all'Avellino: il tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso di urgenza presentato dal club irpino per il ripescaggio in Serie B. Si parte dalla Serie D, ultima speranza per i biancoverdi resta il Consiglio di Stato, ma a questo punto soltanto per l'eventuale risarcimento del danno dal punto di vista economico. Lo riporta tuttoavellino.it.