Nocerina, arriva il centrocampista Ruggiero ex Pro Vercelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della sfida in famiglia con la Juniores, in programma oggi allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore, potrebbe esserci un volto nuovo nel gruppo della Nocerina (Serie D). Il centrocampista '93 Giuseppe Ruggiero, nato a Sant'Agata dei Goti, l'anno scorso in D all'Alma Argentina, in precedenza con Savona e Pro Vercelli dopo gli inizi tra i baby della Juventus. Lo riporta TuttoNocerina.com