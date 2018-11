Nocerina, biglietti gratis alle famiglie meno abbienti

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Lo sport in genere ed il calcio in particolare rappresentano, da sempre, aggregazione e svago. In quest’ottica l’ASD Nocerina 1910, che milita nel Campionato Nazionale Dilettanti, in collaborazione con le aree sociali dei Comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, ha deciso di concedere un biglietto di accesso al settore tribuna laterale, a dodici famiglie meno abbienti, residenti nelle due Nocera, in occasione delle gare casalinghe dei molossi. Lo riporta TuttoNocerina.com