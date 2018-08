Nocerina, Mustone in agenda. Tutti gli ultimi movimenti

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Inizia a prendere forma la rosa della Nocerina che parteciperà al prossimo campionato di D. Tra gli ultimi obiettivi dei molossi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, c'è Domenico Mustone, centrale difensivo classe '92 che lo scorso anno ha vestito la maglia della Gelbison. Il giocatore avellinese è assistito dall'avvocato Luis Vizzino. Nel frattempo, i rossoneri hanno accolto in organico un elemento di esperienza proveniente dalla Turris: Patrizio Caso (31, nella foto), difensore centrale ex Avellino e Arzanese. Con lui ci sono anche il centrocampista ex Ebolitana, Luca Pecora (33) e l'attaccante classe '94 Felice Simonetti, in arrivo dal Casoria (Eccellenza). Tra gli under si registrano il centrocampista classe 2000 Paolo Di Martino e l'attaccante classe '98 Kevin Giorgio, ex Taranto. In alto mare il negoziato per il numero uno Raoul Lombardo, ancora aggregato all'Equipe Campania. Il portiere piace al club ma per ora la chiusura non è vicina.