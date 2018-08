Non solo B e C, anche il campionato di Serie D può slittare

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Non ci sono solo i campionati di Serie B e Serie C in bilico, col secondo che sicuramente partirà con una settimana di ritardo rispetto a quando sarebbe dovuto partire, ma anche quello di Serie D ancora non sa quando potrà iniziare. Il via al momento è fissato nel 2 settembre, ma i tempi potrebbero allungarsi per i ripescaggi di diverse formazioni in Serie C per colmare i vuoti venutisi a creare. Come riporta Notiziariacalcio.it la LND proverà a far partire regolarmente il campionato, ma non è escluso uno slittamento di una settimana. La Coppa Italia di D invece partirà il 19 agosto col turno preliminare.