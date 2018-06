Play-off, Anaclerio porta l'O. Bitonto in D. Sale anche il Castrovillari

© foto di Alberto Mariani

Squadre campane al palo dopo le finali di ritorno dei play-off nazionali di Eccellenza. A Castrovillari, i padroni di casa del trainer Francesco Ferraro battono l'Agropoli (1-0 con rete al 72' di De Simone) e tornano in D dopo un solo anno di assenza (andata 1-1). Si infrange invece ai rigori il sogno dell'Afragolese di riconquistare il massimo campionato dilettantistico dopo 26 anni. A Bitonto, l'Omnia del tecnico Pasquale De Candia ha infatti la meglio sui rossoblù ai calci di rigore (6-3) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-0 (doppietta di Turitto al 7' e all'11' del primo tempo). Il primo match era terminato con lo stesso punteggio grazie alle reti di Manzo e, nella ripresa, di Del Sorbo su rigore. Decisivo oggi l'errore dal dischetto di Ciano (parata di Vitucci) e la trasformazione decisiva dell'ex Bari, Piacenza e Benevento, Michele Anaclerio. L'Afragolese aveva disputato l'ultimo quarto d'ora della ripresa, più l'overtime, in 10 per l'espulsione di Fiorillo. Annullato nel primo tempo supplementare anche un gol a Carfora.