Pomigliano, colpo Padulano. Torna Imbriani

Il Pomigliano si assicura Fabio Padulano (nella foto), attaccante classe '94 reduce da un inizio di stagione con la Nuorese. Il giocatore di Torre Annunziata aveva vestito nel recente campionato la maglia del Lumezzane. Nel frattempo, il gruppo ha riaccolto Gennaro Imbriani, centrocampista classe '98 che aveva militato la scorsa annata coi granata (12 presenze totali) per poi essere tesserato dalla Vibonese in estate dopo aver sostenuto la preparazione precampionato col Team Napoli Soccer, rappresentativa under di stanza ad Agnano (Scarfoglio) e Mugnano (Vallefuoco). Imbriani era quindi passato alla corte di Giovanni Baratto a Manfredonia. Un'altra parentesi brevissima conclusa col ritorno a Pomigliano. Sia Padulano, sia Imbriani sono stati convocati per il match interno col Gravina.