Potenza, Di Senso: "Felice per la vittoria e per i miei gol"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la vittoria conquistata dal Potenza contro la Cavese, il grande protagonista Pierpaolo Di Senso ha detto: "Devo venire a giocare a Cava più spesso se i risultati sono questi...scherzi a parte sono felicissimo in primis per la vittoria della squadra e poi per le mie reti e l'emozione è stata davvero tanta anche perchè ho potuto festeggiare ed esultare sotto il settore ospiti dove erano presenti i nostri tifosi.Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha concesso ed anche se il parco attaccanti è molto ampio io proverò sempre a farmi trovare pronto.Abbiamo iniziato bene vincendo contro una Cavese forte ed esperta e dobbiamo continuare lungo questa strada intrapresa", le sue parole riprese da TuttoPotenza.com.