Prato, club vs comune: Toccafondi non rende le chiavi dello stadio

Completo caos e scontro duro fra Paolo Toccafondi, presidente del Prato, e l'amministrazione comunale locale. Secondo quanto riferisce Il Tirreno, nella mattinata odierna i funzionari del comune si sono presentati allo stadio "Lungobisenzio" per certificare lo stato dei luoghi e ritirare le chiavi della struttura dallo stesso Toccafondi, considerando che al Prato è stato revocato l'utilizzo dell'impianto sportivo cittadino: il numero uno del club, però, ha rifiutato di dare indietro le stesse chiavi, tanto da costringere i funzionari a redigere un verbale con le sue dichiarazioni.

L'amministrazione comunale adesso, come comunicato tramite nota ufficiale, valuterà "tempi e modalità per procedere alla ripressa in consegna coatta della struttura in quanto il precedente gestore, dopo aver receduto dall'aggiudicazione, non ha alcun titolo per mantenerne il possesso. Il Comune doverosamente si sta adoperando per rientrare nella piena titolarità del bene di sua proprietà, così da assicurarne poi la piena fruibilità alla cittadinanza".