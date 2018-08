Prato, il comune ordina lo sgombero dello stadio. E il club va al TAR

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Alle stelle la tensione tra il Prato di Paolo Toccafondi e l'amministrazione comunale locale: nella giornata di ieri, il patron biancazzurro si è rifiuatato di restituire le chiavi dello stadio "Lungobisenzio" ai funzionari del comune che si erano presentati in loco per certificare lo stato dei luoghi e ritirare le chiavi della struttura dallo stesso Toccafondi, considerando che al club è stato revocato l'utilizzo dell'impianto sportivo cittadino. Ne è immediatamente seguito un contenzioso, e adesso, come riferisce Il Tirreno, il comune recapiterà alla società un ordine di sgombero coattivo, da eseguire con la forza pubblica entro la settimana. Ma se il TAR accettasse il ricorso dei lanieri, il comune dovrà rendere al privato lo stadio ristrutturato con un bel pacco di soldi pubblici.