Prato, Romano non molla: possibile il passaggio delle quote societarie

Ancora incerta la situazione legata al Prato, in attesa di conoscere l'esito circa la domanda di ripescaggio presentata per (ri)ottenere la Serie C, persa l'anno scorso dopo l'ultimo posto in classifica nel Girone A. La domanda inoltrata dal club toscano, però, risulterebbe parzialmente incompleta, a causa della querelle che il sodalizio della famiglia Toccafondi ha con il comune locale, che gli ha revocato l'utilizzo dello stadio "Lungobisenzio" fintanto la società non fosse stata venduta per intero a terzi.

Ma se sembrava tramontata la pista canadese, ecco che da Il Tirreno, emergono altri particolari. Dalle colonne del quotidiano ha infatti parlato Giuseppe De Luca, amico dell'imprenditore Joseph Romano, possibile acquirente del club:

"In questi giorni Romano e Toccafondi si sono parlati e Joseph è ancora interessato ad acquisire il Prato. Ora vediamo cosa succede e nel caso il Prato faccia ricorso al Coni e possa arrivare un esito positivo l'imprenditore canadese sarebbe pronto a rilevare la società come aveva già detto".