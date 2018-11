Prato, tesserato Tomi in attesa del possibile ripescaggio in C

Fonte: TuttoC.com

Il Prato non ha ancora giocato in campionato. I lanieri, retrocessi in Serie D, hanno saltato volontariamente la sfida d'esordio tra i dilettanti contro la Sangiovannese perché sperano ancora di essere ripescati in Serie C. Il club toscano spera di diventare la squadra numero 60 in Lega Pro grazie a un ricorso al TAR. In attesa della decisione, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, patron Toccafondi ha trovato l'accordo con Giovanni Tomi, esterno mancino classe '87, accostato a numerosi club professionistici in queste settimane. Per l'ex Samb si tratta di un ritorno in quel di Prato. Una pedina utilissima in caso di reinserimento in C o, in caso, nel cercare di vincere in D.