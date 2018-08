Reggio Audace, Corsi inizia a muoversi: Antonioli in pole per la panchina

© foto di Federico De Luca

L'esperto uomo mercato Tito Corsi, che dovrebbe essere il direttore dell'area tecnica della Reggio Audace, ha iniziato a muoversi per costruire la squadra per la prossima stagione a partire dalla scelta dell'allenatore. In pole per la panchina c'è Mauro Antonioli, lo scorso anno al Revenna, che piace però anche al Santarcangelo e al Cesena. Per la squadra invece si punta a trattenere alcuni giocatori della passata stagione come Narduzzo, Panizzi, Rozzio e Spanò (questi ultimi due difficilmente resteranno però) oltre i giovani Zaccariello e Galli e si farà un tentativo per l'esperto centrocampista Alex Pederzoli, classe '84, reduce dall'esperienza al Piacenza. Lo riporta Tuttoreggiana.com.