Reggio Audace, falsa partenza a Crema davanti a 600 sostenitori

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Fra le nobili decadute stecca all'esordio solo la Reggio Audace che torna a casa da Crema con una cocente sconfitta per 1-0 maturata negli ultimi dieci minuti di una gara equilibrata in cui i granata sciupano troppo, specialmente con Broso e Osuji. Agli emiliani, come scrive in prima pagina la Gazzetta di Reggio, non basta il sostegno di circa 600 tifosi al suo seguito che ora sperano di rifarsi fra le mura amiche contro il San Marino.