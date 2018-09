Reggio Audace, pronti altri due colpi: Zamparo e Spanò

La Reggio Audace si prepara a piazzare altri due colpi per completare l'organico a disposizione di mister Antonioli. In difesa è praticamente fatta per il ritorno di Alessandro Spanò, classe '94, che dal 2014 veste la maglia amaranto e che andrà a formare nuovamente la coppia con Rozzio al centro della retroguardia. In avanti invece è in arrivo, come rivela tuttoreggiana.com Luca Zamparo, in forza al Cuneo, anch'egli classe '94 e autore di sei reti nella passata stagione di Serie C. Resta infine da coprire la casella del fantasista con Dario Venitucci che sembra essersi allontanato. Il mercato della Serie D però chiuderà fra una decina di giorni con il club amaranto che vuole prendersi tutto il tempo per fare la scelta migliore.