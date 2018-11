Respinto il ricorso di Giancaspro. Bari-Sancataldese si giocherà

MILAN, IDEE FABINHO E CAHILL. FABREGAS TORNA IN ORBITA, SFUMA RAMSEY: VA AL BAYERN. A BREVE INCONTRO CON L'AGENTE DI RODRIGO CAIO. INTER, MIRANDA OBIETTIVO DEL SIVIGLIA. I NERAZZURRI PUNTANO LAZZARI, VERTONGHEN PER RIMPIAZZARE RANOCCHIA. LA JUVE PUNTA TONALI E VA IN POLE PER TODIBO,...