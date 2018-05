Rimini, il sogno per la C è Matteo Brighi

Passata la sbornia per la promozione in Serie C in casa Rimini si pensa al futuro e alla squadra per la prossima stagione. Per il centrocampo il sogno dei biancorossi è riportare a casa Matteo Brighi, fresco di promozione in Serie A con l'Empoli, come conferma il patron Giorgio Grassi al Corriere Romagna: “Stiamo facendo le prime valutazioni e vogliamo confermare più giocatori possibile, ma puntiamo anche a chi vuole tornare qui perché è di Rimini. In generale sarà una squadra piuttosto giovane. Brighi? Deve parlare con l'Empoli prima di tutto, ma noi siamo pronti a incontrarlo pur non partecipando ad alcuna asta. Se avremo i due milioni che ci siamo prefissati come budget allora si potrà fare qualche piccola follia, se ne avremo invece meno sarà fondamentale il lavoro del nostro direttore Tamai che dovrà scegliere bene e prendersi rischi calcolati”.