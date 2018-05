Rimini in C, Scotti: "Tenuto fede alla promessa fatta 2 anni fa"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il portiere e capitano del Rimini Francesco Scotti ha parlato dopo la promozione in Serie C dicendosi felice per aver tenuto fede a una promessa fatta quando il club ripartì dall'Eccellenza: “Speravamo di chiuderla in casa per festeggiare di fronte alla città e ai tifosi che ci hanno portato fino qui, la promozione è anche loro. È una gioia immensa visto da dove eravamo ripartiti, una stagione da incorniciare per me che avevo promesso di riportare il Rimini fra i professionisti quando nessuno credeva che sarei sceso in Eccellenza per giocare. - continua Scotti come riporta il Corriere Romagna - Sono un po' giocatore e un po' tifoso, mi sento parte integrante di questa squadra e di questa città. Futuro? Ora mi godo questa promozione dopo aver dormito cinque ore nell'ultima settimana, dobbiamo finire bene e divertirci. Per il resto ci penseremo”.