Rimini, Tamai: "Vittoria del gruppo. Ora vogliamo assestarci in C"

© foto di Angelo Palmas

Intervistato da TuttoC.com il direttore sportivo del Rimini Pietro Tamai ha parlato della promozione in Serie C conquistata nell'ultimo turno: “La vittoria contro l'Imolese prima di Pasqua aveva chiuso i discorsi per il primo posto e attendevamo il conforto della matematica che è arrivato domenica scorsa. È stato il successo del gruppo che si è rivelato non soltanto di buoni giocatori, ma soprattutto di uomini che hanno condotto un girone di ritorno esaltante. Eravamo fra le 4-5 favorite a inizio stagione, ma in pochi pensavano che potessimo ambire al primo posto e invece abbiamo vinto il campionato con 3 giornate d'anticipo. - continua Tamai parlando del futuro – Le situazioni di Modena, Vicenza e Arezzo dimostrano che il sistema è da rifondare perché in terza serie ci sono stadi obsoleti, compreso il nostro, attrezzature non all'avanguardia e il fatto che i giocatori provenienti dalle squadre Primavera vadano in Serie B, dimostra che qualcosa non funziona. La terza serie deve tornare a rappresentare il serbatoio del calcio italiano come avveniva nei decenni scorsi. Dobbiamo fare un passo alla volta, l'obiettivo della prossima stagione deve essere quello del mantenimento della categoria e magari riuscire a centrare i play off, in definitiva un campionato di assestamento per poi crescere in quelli successivi”.