Romagna Centro, club professionistici su Casadei e Lo Russo

La stagione dell’attaccante Ettore Casadei, classe 1999 in forza al Romagna Centro, squadra cesenate di Serie D, è stata più che positiva. Il calciatore ha raggiunto 25 presenze (diciannove delle quali da titolare) e 9 reti, il che basta a farlo risultare uno dei ’99 più prolifici della categoria. Il tecnico Nicola Campedelli, l’ex calciatore del Modena e del Cesena, ha dato fiducia a Casadei già a novembre e ne è stato ripagato, ma tutta la squadra è stata all’altezza, al punto da sfiorare i play-off. Su Casadei tanti club professionistici avrebbero già messo gli occhi. Tra i tanti giovani messosi in luce nel Romagna Centro anche il ventitreenne Pasquale Lo Russo, terzino fluidificante scuola Cesena. Ha realizzato 5 gol in 38 presenze, effettuando anche 13 assist.