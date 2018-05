© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo la retrocessione in Serie D, il direttore sportivo del Santarcangelo Gianluca Strambazzi ha parlato del futuro del club: "La società farà tutto quello che è in suo potere per cercare di riconquistare la categoria attraverso il ripescaggio, questo risultato negativo non cambierà la strategia del presidente. Il Santarcangelo come società ha dimostrato in questi sei mesi di essere una società forte e di meritare la serie C. Purtroppo paghiamo una serie di episodi sfortunati. Il gol? Un incidente di percorso che ha scombussolato i piani della partita”, le sue parole riprese da altarimini.it.