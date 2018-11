Serie D, acquisti e rivoluzioni tecniche dell'ultima settimana

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

E' Marco Sanna il nuovo allenatore della Torres. L'ex giocatore dei rossoblù subentra all'esonerato Pino Tortora. Quella dei sardi, penultimi nel girone G, non è l'unica panchina di D saltata negli ultimi giorni. Al Legnago Salus, Andrea Pagan rileva Manuel Spinale. Il neo tecnico dei veneti vanta un passato con Clodiense, Este, AltoVicentino e Union Feltre. Scossone anche all'Igea Virtus, dove Giacomo Tedesco (nella foto) prende il posto dell'esonerato Carmelo Mancuso, che saluta insieme a tutto il suo staff. A Nola, invece, c'è attesa per sapere quale sarà il dopo Stefano Liquidato, congedato dopo la sconfitta interna col Pomigliano. Al momento resta in panchina l'ex trainer della Juniores, Antonio De Sarno.

Sfortunato l'esordio a Messina di Oberdan Biagioni, subentrato a Pietro Infantino: giallorossi ko a Torre del Greco e terzultimi nel girone I. A fare compagnia al nuovo allenatore peloritano sarà Gianluca Torma, investito della carica di Direttore Sportivo. Negativa anche la "prima" di Mario Vittadello alla Clodiense, sconfitta a Montebelluna. In precedenza si era dimesso Gianluca Mattiazzi. Solo un pari al debutto sulla panchina del Campodarsego per Antonio Andreucci, subentrato all'esonerato Antonio Paganin: veneti fermati in casa dall'Adriese (2-2).

Ultimi tesseramenti anche di calciatori svincolati. Per la Sangiovannese c'è l'attaccante uruguaiano Walter Alexis Invernizzi (37), mentre il Latina ha annunciato l'ingaggio dell'esperto centrocampista Stefano Maiorano (32). Esordio col Trento per Rocco Sabato (36), difensore con trascorsi tra i professionisti: per lui gli ultimi 10 minuti del match interno pareggiato con l'Este. Scampoli di gara anche per Emanuele Testardi, nuovo acquisto del Casale: l'attaccante ha debuttato nella trasferta pareggiata col Bra. Il Rotonda, infine, si rinforza con German Cochis, esterno destro classe '96, vecchia conoscenza dell'Akragas in C.